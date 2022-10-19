На Алтае закладчице синтетических наркотиков грозит до 20 лет колонии

В Рубцовске полицейские задержали подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что в начале октября 35-летняя горожанка через интернет-магазин получила крупную партию «синтетики» для дальнейшего распространения путём закладок. Женщина успела сделать четыре таких тайника, но затем её поймали с поличным. При себе у неё было ещё 11 пакетов.

При личном досмотре и во время обыска по месту жительства у подозреваемой изъяли больше 200 граммов наркотика «скорость». Также в качестве доказательств полицейские забрали весы, упаковку и банковские карты.

Уголовное дело возбудили по статье «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 228 УК РФ). Женщине грозит до 20 лет колонии.