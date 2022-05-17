На Алтае завели дело на водителя судна, который перевозил пассажиров во время ледохода

В Алтайском крае завели дело в отношении водителя моторного судна, который перевозил по реке Оби в районе Камня-на-Оби людей с нарушением требований безопасности.

«Судоводитель в период закрытой навигации и ледохода, а также без проведения пассажирам инструктажа по правилам безопасности на водном судне за денежное вознаграждение перевозил не менее четырёх человек, что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью», — сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СФО.

Теперь ему вменяют «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров». Мужчине грозит до двух лет колонии.

Ранее на Алтае погиб сельчанин, упав с горы на самодельном вездеходе.