На Алтае завели уголовное дело из-за перевернувшегося грузовика с детьми-туристами

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали двое детей-туристов шести- и десятилетнего возраста из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

7 августа автомобиль ГАЗ-66 вёз отдыхающих из села Чемал к Каракольским озёрам. При движении по горной дороге грузовик заглох, после чего съехал назад и опрокинулся на левый борт. В кузове в этот момент были туристы, в том числе дети. Они получили травмы различной степени тяжести, но в местные медучреждения не обращались: их обследовали уже в Новосибирске.

После этого тему стали активно освещать СМИ. В итоге следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Правоохранители изъяли и осмотрели автомобиль ГАЗ-66, назначили судебную автотехническую экспертизу.

«Поскольку директор туристической компании и водитель автомобиля проживают за пределами Республики Алтай и уклоняются от явки к следователю, в отдел полиции направлено поручение об установлении местонахождения и обеспечения их участия в проверочных мероприятиях», — пояснили в ведомстве.