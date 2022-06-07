На Алтае женщина больше года получала пенсию умершего ребенка-инвалида

Жительница Шебалинского района Республики Алтай не уведомила Пенсионный фонд о смерти ребёнка-инвалида и больше года получала за него пенсию и соцвыплаты.

В итоге в отношении сельчанки возбудили два уголовных дела о мошенничестве при получении соцвыплат. Их материалы передали в районное отделение МВД, рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее в Кош-Агачском районе Республики Алтай 23-летний молодой человек выстрелил в полицейского и сбежал в лес.