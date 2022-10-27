На Алтае женщина перечислила мошенникам больше миллиона рублей

Доверчивая 58-летняя жительница села Волчиха Алтайского края перевела мошенникам больше 1 миллиона рублей, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, аферисты действовали по «всем известной схеме»: позвонивший сельчанке мужчина представился сотрудником банкам и рассказал, что на её счёт совершаются атаки, которые нужно обезвредить. Затем с женщиной связался якобы представитель службы безопасности организации и прислал ссылку на скачивание специальной программы.

«За несколько дней аферисты обманным путём похитили у жительницы Волчихи крупную сумму денег. Доверчивая женщина перевела мошенникам миллион рублей двумя платежами — 285 тысяч и 715 тысяч. А через два дня оформила кредитную карту на 140 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что такого могло и не произойти, если бы сельчанка «просто положила трубку и сама перезвонила на горячую линию банка». Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).