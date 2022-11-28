На Алтае женщина погибла в камере полицейского участка. Правозащитники уверены, что произошло убийство

53-летняя бывшая учительница начальных классов скончалась в камере полицейского участка в Республике Алтай. Об этом сообщает Mash Siberia.

Женщина жила в коммуналке в Горно-Алтайске и с опаской относилась к бывшим полицейским, которые жили по соседству.

26 июля женщина позвонила сестре, крикнула в трубку, а после этого перестала выходить на связь.

Позднее родственникам сказали, что женщину увезли в полицейский участок за пьянку, а на утро сообщили, что она погибла. Видеозаписей ночи в отделе не оказалось.

Официальная причина смерти — алкогольная кардиомиопатия, но при этом экспертиза установила, что следов спиртного в крови женщины не нашли, а на её теле заметили кровоподтёки и синяки.

Правозащитники уверены в том, что жительницу Горно-Алтайска убили.

Родные женщины направили письмо в прокуратуру.