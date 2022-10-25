На Алтае женщина пришла на свидание с пакетом овсянки, картами, дрожжами и жидкостью

В Алтайском крае сотрудники исправительной колонии предотвратили доставку в учреждение запрещённых предметов, сообщает региональная ФСИН.

«Предметы были обнаружены при досмотре сумки гражданки, прибывшей на длительное свидание к осуждённому. В пакете с овсяной крупой находились флакон со спиртосодержащей жидкостью, игральные карты и сухие дрожжи», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.

Фото: 22.fsin.gov.ru

В управлении указали, что за девять месяцев 2022 года в посылках пытались передать 7,77 грамма наркотических веществ, 100 рублей, 16 мобильных телефонов, 19 сим-карт, шесть зарядных устройств и два колюще-режущих предмета.

Ранее в Барнауле рецидивистка во время свидания убила мужчину, который захотел от неё интима.