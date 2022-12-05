На Алтае женщина сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе

55-летняя женщина на Toyota Ipsum сбила 8-летнюю девочку в Республике Алтай, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 5 декабря около 10:50 в селе Кызыл-Озёк.

Ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в республиканскую больницу. Решается вопрос о её госпитализации. Полицейские тем временем выясняют обстоятельства произошедшего.