На Алтае женщина сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе
Ребёнка доставили в больницу
5 декабря 2022, 15:16, Никита Черников
55-летняя женщина на Toyota Ipsum сбила 8-летнюю девочку в Республике Алтай, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 5 декабря около 10:50 в селе Кызыл-Озёк.
Ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в республиканскую больницу. Решается вопрос о её госпитализации. Полицейские тем временем выясняют обстоятельства произошедшего.
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