На Алтае женщина ушла в лес за грибами и пропала

В Алтайском крае ищут 34-летнюю жительницу села Колыванского Павловского района, сообщает «Лиза Алерт».

2 августа женщина ушла в лес за грибами. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

В последний раз её видели в толстовке, серых брюках, резиновых сапогах и красном платке. С собой был пакет.

Любую информацию о пропавшей поисковики просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.