На Алтае женщина ушла в лес за грибами и пропала
Её местонахождение неизвестно с 2 августа
5 августа 2022, 10:45, Никита Черников
В Алтайском крае ищут 34-летнюю жительницу села Колыванского Павловского района, сообщает «Лиза Алерт».
2 августа женщина ушла в лес за грибами. С тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
В последний раз её видели в толстовке, серых брюках, резиновых сапогах и красном платке. С собой был пакет.
Любую информацию о пропавшей поисковики просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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