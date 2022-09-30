На Алтае женщина захотела получить компенсацию за мазь, но стала жертвой мошенников

В Ключевском районе женщина 1955 года рождения стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

В феврале через интернет она заказывала мазь для лечения суставов, а через некоторое время ей позвонил мужчина, который предложил получить компенсацию за купленный товар в размере 903 тысяч рублей. Единственным условием, которое озвучил звонивший, стала выплата страховых взносов на сумму 265 тысяч рублей.

Сельчанка заняла денег у знакомых, а также взяла кредит и передала всю сумму неизвестным, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.