На алтайских чиновников завели дело за сорванное строительство детсада

В отношении чиновников Майминской районной администрации Республики Алтай завели уголовное дело за халатность при строительстве детского сада на 125 мест в селе Кызыл-Озек. Об этом сообщает Следком региона.

В июне 2021 года с местным подрядчиком был заключён контракт на строительство детского сада. Стоимость работ оценили в 128 млн рублей. Работы должны были закончиться до 31 декабря 2021 года.

Подрядчик успел залить фундамент на сумму 8,5 млн рублей. Однако потом выяснилось, что в проектной документации не прописали раскладку фундаментных блоков в подвале, схемы расположения вентшахт и развёртку по стенам вентканалов. В результате дальнейшее строительство детского сада оказалось невозможным.

Нарушения были выявлены после прокурорской проверки. Сейчас следователи собирают доказательства и изымают документы по строительству детсада, а также проводят судебные экспертизы.