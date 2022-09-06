На алтайском курорте приезжий «Голлум» отобрал золотое кольцо и исчез
Житель Ярового проходил мимо Дома культуры, когда к нему подошёл неизвестный и устроил конфликт
6 сентября 2022, 14:02
В Алтайском крае полицейские раскрыли дело о грабеже, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился житель Ярового, у которого неизвестный мужчина отобрал золотое кольцо.
«Возле Дома культуры к нему подошёл неизвестный, в ходе беседы возник конфликт. В результате он отобрал золотое кольцо и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно вышли на след похитителя ювелирного изделия — им оказался 22-летний парень, приехавший в Яровое из Омска на отдых.
«Вину подозреваемый отрицать не стал и возместил всю сумму материального ущерба, которая составила 27 000 рублей», — уточнили в МВД.
Молодому человеку грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж.
Ранее на Алтае по горячим следам раскрыли кражу водонагревателя.
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