На алтайском курорте приезжий «Голлум» отобрал золотое кольцо и исчез

В Алтайском крае полицейские раскрыли дело о грабеже, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Ярового, у которого неизвестный мужчина отобрал золотое кольцо.

«Возле Дома культуры к нему подошёл неизвестный, в ходе беседы возник конфликт. В результате он отобрал золотое кольцо и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно вышли на след похитителя ювелирного изделия — им оказался 22-летний парень, приехавший в Яровое из Омска на отдых.

«Вину подозреваемый отрицать не стал и возместил всю сумму материального ущерба, которая составила 27 000 рублей», — уточнили в МВД.

Молодому человеку грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж.

Ранее на Алтае по горячим следам раскрыли кражу водонагревателя.