На алтайском курорте вандалы завязали прутья ажурной ограды

В алтайском городе-курорте Белокуриха неизвестные завязали прутья ажурной ограды.

«Когда уже в голове жителей нашей страны появится понимание, что всё, что делается вокруг, — это для нас, для красоты и комфорта... Дома у себя эти варвары ножки у стульев тоже в узел завязывают», — посетовала женщина в «Подслушано Белокуриха».

Удалось ли в итоге поймать хулиганов, пока неизвестно.