На алтайской трассе сбили туристку из Кемерова

30-летняя жительница Кемеровской области попала под колёса автомобиля на Чуйском тракте. Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

2 октября туристка решила перейти дорогу в неположенном месте и не убедилась в том, что на дороге нет автомобилей. В результате её сбил 24-летний водитель, который двигался на автомобиле Toyota Carina.

Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

В отношении девушки составили протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом»).