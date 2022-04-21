На барнаульском автовокзале под видом платежных терминалов стояли игровые автоматы

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции пресекли незаконное проведение азартных игр. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, игровые автоматы под видом двух платёжных терминалов находились в торговом павильоне, который располагался на территории автовокзала Барнаула.

Сотрудники транспортной полиции установили, что граждане вносили наличные средства в терминалы, после чего приступали к игре и делали ставки, от величины которых в конечном итоге зависела сумма выигрыша.

Сотрудники линейного управления изъяли оборудование и направили его на исследование. Согласно заключению эксперта, терминалы применялись для осуществления игровой деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет и средств подвижной связи.

Судья судебного участка № 5 Железнодорожного района города Барнаула признал компанию — организатора игр виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Незаконные организация и проведение азартных игр»), и подверг наказанию в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.