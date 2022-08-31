На Бухтарме повторили алтайское мошенничество с продажей путёвок на несуществующую турбазу

В Рудном Алтае повторено мошенничество, отработанное в Горном Алтае. Молодой аферист обманывал женщин, сдавая в аренду несуществующие домики в Бухтарме

31 августа 2022, 15:49

Казахстанская полиция подозревает 21-летнего жителя Усть-Каменогорска в мошеннической схеме продажи через интернет фейковых мест на туристической базе, пишет arnapress.kz.

В местный отдел полиции района Алтай (ранее Зыряновский район Восточно-Казахстанской области) обратилась 56-летнеяя жительница Усть-Каменогорска, заявившая, что на сайте объявлений она наткнулась на предложение по аренде домика на берегу Бухтарминского водохранилища. Женщина перевела человеку, подавшему объявление, 50 тыс. тенге (почти 6,5 тыс. рублей). После чего связь с продавцом прервалась.

Полиция выяснила, что таким же образом были обмануты ещё две жительницы Усть-Каменогорска, доверившие злоумышленнику в общей сложности 48 тыс. тенге (приблизительно 6,2 тыс. рублей). Вскоре полицейские вышли на след подозреваемого, которым оказался 21-летний земляк обманутых дам. Парня уже задержали.

Напомним, что ещё в начале мая 2022 года в Республике Алтай мошенники продавали места на несуществующую базу «Нордик».

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