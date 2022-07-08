На бывшего премьера Японии напали во время публичного выступления
С места происшествия с пулевым ранением мужчину забрали в медицинское учреждение
8 июля 2022, 11:19, Илья Звягинцев
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали во время публичного выступления. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает ряд японских СМИ, нападавший выстрелил в политика со спины. Пуля попала ему в грудь.
Другие источники пишут о том, что бывшего премьер-министра ранили в область шеи.
С места происшествия политика доставили в больницу. На данный момент он находится без сознания.
Правоохранители поймали нападавшего.
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