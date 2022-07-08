На бывшего премьера Японии напали во время публичного выступления

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали во время публичного выступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает ряд японских СМИ, нападавший выстрелил в политика со спины. Пуля попала ему в грудь.

Другие источники пишут о том, что бывшего премьер-министра ранили в область шеи.

С места происшествия политика доставили в больницу. На данный момент он находится без сознания.

Правоохранители поймали нападавшего.