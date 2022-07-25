На центральной площади в алтайской столице сдуло крышу на припаркованные машины

На центральной площади в Горно-Алтайске сдуло крышу на припаркованные автомобили, сообщил 24 июля местный житель в паблике «Подслушано Республика Алтай».

На размещённой фотографии можно заметить, что кровля приземлилась на две машины — у одной из них повреждён капот.

С какого именно здания снесло крышу и есть ли пострадавшие, горожанин не уточнил.

24 июля в райцентре Волчихинского района Алтайского края прошёл мощный ураган. Люди в соцсетях отмечали, что с крыши местного детсада снесло кусок шифера. Также ветром повалило деревья, вследствие чего в некоторых дворах были повреждены заборы.