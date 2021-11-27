На два месяца арестовали директора шахты "Листвяжная", на которой погибли шахтёры

Директора кузбасской шахты "Листвяжная" Сергея Махракова арестовали на два месяца по обвинению в нарушении правил промышленной безопасности, сообщает ТАСС. 25 ноября на шахте произошла авария, в результате который погиб 51 человек и ещё 63 пострадали.

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По версии следствия, Махраков ещё до взрыва знал об опасной концентрации метана в горных выработках. Следственный комитет настаивал на его аресте из опасений, что на свободе Махраков может воздействовать на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрыться от правосудия.

Прокурор ходатайство следствия поддержал. Сам Махраков не просил о домашнем аресте, но обещал не бежать из страны. Однако вину арестованный не признал, так же как и заместитель директора шахты Андрей Молостов.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям, сообщают "Известия". Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко обвинили в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина – в халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

Напомним, что авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Погибли не только шахтёры, но и сотрудники МЧС, проводившие спасательную операцию. В момент ЧП в шахте находилось 285 человек. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур по жертвам трагедии. По данным Ростехнадзора, к трагедии привёл именно взрыв, который произошёл в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров.