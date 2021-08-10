На Камчатке депутат хотел застрелить медведя, но убил человека

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что случайно застрелил человека. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вечером в поселке Озерновском я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", – заявил политик в своём обращении.

Он добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона, а также выходит из "Единой России". В том числе готов понести наказание, которое ему определит суд.