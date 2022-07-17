На Камчатке нашли пропавший вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский. Все члены экипажа погибли
Летальный аппарат искали с 16 июля
17 июля 2022, 19:30, Никита Черников
На Камчатке нашли вертолет Robinson, который пропал 16 июля, пишет РБК.
Летальный аппарат следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Аппарат нашли спасатели 17-го числа в 13 километрах от вулкана.
На борту было четыре человека, в том числе пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров 25-летний Игорь Малиновский — он сидел за штурвалом. Никто в результате крушения не выжил.
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