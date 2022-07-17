На Камчатке нашли пропавший вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский. Все члены экипажа погибли

На Камчатке нашли вертолет Robinson, который пропал 16 июля, пишет РБК.

Летальный аппарат следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Аппарат нашли спасатели 17-го числа в 13 километрах от вулкана.

На борту было четыре человека, в том числе пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров 25-летний Игорь Малиновский — он сидел за штурвалом. Никто в результате крушения не выжил.