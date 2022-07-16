На Камчатке пропал вертолет, которым управлял известный биатлонист Малиновский

Частный вертолет, которым управлял известный биатлонист, многократный чемпион Европы Игорь Малиновский, пропал с радаров на Камчатке. Об этом сообщает Mash.

По информации ряда телеграм-каналов, борт следовал по маршруту Узон — Мильково, но Малиновский, который увлекается полетами, решил посадить его, чтобы переждать непогоды. Предполагается, что на борту со спортсменом могли находиться еще три человека.

Спасатели приостановили поиски пропавшего борта из-за неблагоприятных погодных условий. Поисковую операцию планируют возобновить завтра.

Спасатели проследуют по маршруту, по которому летел вертолет.