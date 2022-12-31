На Красной площади мужчина попытался поджечь елку. Как сообщает газета «Известия», минувшей ночью мужчина подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его.

Злоумышленника сразу заметили и задержали. О мотивах поступка мужчины неизвестно.

Как рассказал свидетель инцидента, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. Вместе с тем психологи отмечают, что крупные общественные праздники могут провоцировать людей на необдуманные поступки по ряду причин.