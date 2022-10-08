На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

Жители Керчи сообщают о пожаре и взрывах в районах железнодорожной ветки Крымского моста. По информации Telegram-канала Mash, там загорелась цистерна с топливом.

По предварительным данным, воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. В районе шести часов утра не доезжая арок вагон загорелся. Виден сильный дым, о причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалось.

В своём Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что судоходные арки не повреждены. Ведутся работы по тушению пожара.