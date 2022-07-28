В Кузбассе приговорили к 17 годам убийцу девушки, к которой за три часа так и не приехала полиция

Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам строгого режима обвиняемого в резонансном убийстве студентки Кузбасского технического университета Веры Пехтелевой. Как сообщает РИА Новости, родственники собираются обжаловать приговор и добиваться увеличения срока.

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Вопрос дня Кто виноват в смерти кемеровчанки, на помощь которой не приехала полиция

Напомним, что история о жестоком убийстве 23-летней Веры Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года — история получила огласку лишь через год после инцидента. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал. Наряд отправили на вызов только тогда, когда девушка была уже мертва.

В убийстве 23-летней Пехтелевой в январе 2020 года подозревали её бывшего парня Владислава Канюса. Кроме того, двоих полицейских, дежуривших в кемеровском отделе полиции «Ленинский» в ночь убийства, СК обвинил в халатности.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении трёх сотрудниц дежурной части УМВД России по Кемерову, подозреваемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По версии следствия, они, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного дома слышны крики женщины о помощи.