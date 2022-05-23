При пожаре в барнаульской двухэтажке спасены 15 детей и взрослых
Спасатели назвали возможную причину возгорания на улице Петра Сухова
23 мая 2022, 08:37, Никита Черников
В Барнауле вечером 22 мая произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Петра Сухова. Там на лестничной площадке загорелись вещи, из окон второго этажа валил густой дым.
По лестничным маршам спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавших нет.
На месте работали 10 человек личного состава и две единицы техники, которые мгновенно потушили пламя.
«Возможной причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Ранее в Барнауле пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки.
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