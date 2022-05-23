При пожаре в барнаульской двухэтажке спасены 15 детей и взрослых

В Барнауле вечером 22 мая произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме по улице Петра Сухова. Там на лестничной площадке загорелись вещи, из окон второго этажа валил густой дым.

По лестничным маршам спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавших нет.

На месте работали 10 человек личного состава и две единицы техники, которые мгновенно потушили пламя.

«Возможной причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее в Барнауле пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки.