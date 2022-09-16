На пожилого бийчанина завели дело из-за того, что он прописал в своём доме семью из Казахстана

В Бийске сотрудники полиции выявили нарушение миграционного законодательства. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

73-летний бийчанин прописал в своём доме супружескую пару с ребёнком из Казахстана, заведомо зная, что они не будут проживать по этому адресу.

В действиях мужчины усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

Правоохранители проводят разбирательство по данному факту.