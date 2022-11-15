На проспекте Космонавтов в Барнауле улетела остановка

Инцидент случился у китайского рынка

15 ноября 2022, 11:01, Никита Черников

В Барнауле на проспекте Космонавтов на противоположную сторону дороги улетела остановка, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» утром 15 ноября.

Всё произошло у китайского рынка. О пострадавших не сообщается.

Отметим, что в Алтайском крае уже несколько дней дует сильный ветер. Сегодня при порывах его скорость также будет очень высокой — 23 м/с по региону и до 18 м/с — в Барнауле.

Вырванные остановки и упавшее на дом дерево. Последствия разбушевавшегося ночного ветра в Барнауле

Вырванные остановки и упавшее на дом дерево. Последствия разбушевавшегося ночного ветра в Барнауле

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