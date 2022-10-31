На свалке в российском городе нашли цинковые гробы
Мэр пообещал, что виновные ритуальщики больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами
Полицейские и следователи Белгорода разыскивают ритуальщиков, которые выбросили цинковые гробы на помойку, рассказал мэр города Антон Иванов.
«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — написал градоначальник в Telegram.
По словам Иванова, он обязательно встретится с виновными, когда их найдут, а также пообещал, что эта ритуальная служба больше никогда не будет участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.
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