На Украине солдат-срочник убил пятерых сослуживцев и сбежал с автоматом

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев и сбежал с автоматом. Об этом сообщает украинское МВД.

Инцидент произошёл на территории завода “Южмаш“. 20-летний Рябчук Артемий Юрьевич при выдаче оружия открыл огонь по сослуживцам. Причины поступка неизвестны.

Пять человек погибли, ещё пятеро получили ранения. Сам военнослужащий с оружием и боеприпасами сбежал.

В Днепре развернули спецоперацию и подняли по тревоге подразделения Нацгвардии и Нацполиции. Территорию завода оцепили.

Правоохранители устанавливают мотивы стрелка.