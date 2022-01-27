На Украине солдат-срочник убил пятерых сослуживцев и сбежал с автоматом
Полиция ищет беглеца, который взял с собой оружие и боеприпасы
27 января 2022, 13:31
В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев и сбежал с автоматом. Об этом сообщает украинское МВД.
Инцидент произошёл на территории завода “Южмаш“. 20-летний Рябчук Артемий Юрьевич при выдаче оружия открыл огонь по сослуживцам. Причины поступка неизвестны.
Пять человек погибли, ещё пятеро получили ранения. Сам военнослужащий с оружием и боеприпасами сбежал.
В Днепре развернули спецоперацию и подняли по тревоге подразделения Нацгвардии и Нацполиции. Территорию завода оцепили.
Правоохранители устанавливают мотивы стрелка.
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