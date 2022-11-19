На видео попал момент взрыва в доме на Сахалине, где обрушились пять этажей

Опубликовано видео взрыва в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Кадры появились в Telegram-канале Sakh.com.

Инцидент случился в 05:03 мск в доме по ул. Библиотечной, 6а: произошло обрушение с пятого по первый этаж.

Губернатор области Валерий Лимаренко отметил, что дом не был газифицирован. По предварительным данным областного МЧС, мог произойти взрыв бытового газа, по одной из версий взорвался баллон.

В результате происшествия один человек погиб и один пострадал — его достали из-под завалов и увезли в больницу. Специалисты продолжают поиски людей на месте обрушения дома.