На видео попал момент взрыва в доме на Сахалине, где обрушились пять этажей
Специалисты продолжают поиски людей среди завалов
19 ноября 2022, 10:53
Опубликовано видео взрыва в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Кадры появились в Telegram-канале Sakh.com.
Инцидент случился в 05:03 мск в доме по ул. Библиотечной, 6а: произошло обрушение с пятого по первый этаж.
Губернатор области Валерий Лимаренко отметил, что дом не был газифицирован. По предварительным данным областного МЧС, мог произойти взрыв бытового газа, по одной из версий взорвался баллон.
В результате происшествия один человек погиб и один пострадал — его достали из-под завалов и увезли в больницу. Специалисты продолжают поиски людей на месте обрушения дома.
Губернатор Сахалина пообещал помощь пострадавшим в доме, где обрушились пять этажей от взрыва газа
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