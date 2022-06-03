Начальник столичного МЧС пострадал при тушении пожара в бизнес-центре в Москве

Начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов пострадал при тушении пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» и госпитализирован, у него обширный инфаркт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Напомним, что пожару был присвоен наивысший, пятый ранг сложности. Площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек, двое пострадали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар потушен. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.