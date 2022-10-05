Налётчики в балаклавах напали на фирму в Кузбассе, а награбленное продали по дороге на Алтай

Злоумышленниками оказались местный житель и его друг из Новосибирска

5 октября 2022, 12:37

В Кемеровской области задержали двух налётчиков, которые в масках-балаклавах напали на охранника предприятия, сообщает региональное МВД.

«Под угрозой расправы похитили ценное имущество, включая мобильный телефон охранника, ноутбук директора и его автомобиль Renault Dokker, который был припаркован на территории. Сумма причинённого ущерба составила около 700 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Налётчиками оказались 29-летний житель Кузбасса и его 25-летний друг из Новосибирска. Они признались, что часть похищенного продали по дороге в Алтайский край, а автомобиль решили продать, выставив объявление в интернете.

При подъезде к месту проживания потенциального покупателя под Новокузнецком сибиряков остановили сотрудники ГИБДД. Товарищи бросили автомобиль и убежали, но позже их поймали. Им грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.

Ранее на Алтае задержали налётчиков, избивших золотодобытчиков ради килограмма «песка».

Алтайском крае задержали серийного налётчика на офисы микрозаймов

Алтайском крае задержали серийного налётчика на офисы микрозаймов

Комментарии
    Новости партнеров