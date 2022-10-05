Налётчики в балаклавах напали на фирму в Кузбассе, а награбленное продали по дороге на Алтай

В Кемеровской области задержали двух налётчиков, которые в масках-балаклавах напали на охранника предприятия, сообщает региональное МВД.

«Под угрозой расправы похитили ценное имущество, включая мобильный телефон охранника, ноутбук директора и его автомобиль Renault Dokker, который был припаркован на территории. Сумма причинённого ущерба составила около 700 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Налётчиками оказались 29-летний житель Кузбасса и его 25-летний друг из Новосибирска. Они признались, что часть похищенного продали по дороге в Алтайский край, а автомобиль решили продать, выставив объявление в интернете.

При подъезде к месту проживания потенциального покупателя под Новокузнецком сибиряков остановили сотрудники ГИБДД. Товарищи бросили автомобиль и убежали, но позже их поймали. Им грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.

Ранее на Алтае задержали налётчиков, избивших золотодобытчиков ради килограмма «песка».