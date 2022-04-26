Напавший на детсад в Ульяновской области состоял на психиатрическом учете

Напавший на детский сад в поселке Вешкайма Ульяновской области 26-летний Руслан Ахтямов состоял на учете как психически больной, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее данным, жертвами нападения стали воспитательница Ольга Митрофанова, а также девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Сотрудница детсада Елена Карпова попала в больницу с огнестрельным ранением плеча.

По данным уполномоченного по правам человека в Ульяновской области Сергея Люлькова, стрелявший не имел никакого отношения к детям и сотрудникам детсада, отмечает «Интерфакс».

РИА Новости со ссылкой на региональные власти отмечает, что семьям жертв нападения выплатят по миллиону рублей, раненой воспитательнице — 500 тысяч.

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