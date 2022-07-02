Наркоман подкараулил девушку у подъезда и ударил её ножом в голову в Волгограде

В Волгограде 33-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство 20-летней девушки. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, девушка вышла из подъезда и в этот момент мужчина ударил её ножом в голову. Всё произошло на глазах у сестры девушки, которая вызвала полицию и скорую. Врачи доставили россиянку в реанимационное отделение одной из больниц.

По предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. После задержания выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления.

Решается вопрос о помещении злоумышленника в СИЗО.