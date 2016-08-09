Названа причина гибели ребенка на самой высокой водной горке в мире

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В полиции заявили, что 10-летний сын американского конгрессмена, которые катался на самой высокой в мире водной горе, умер из-за травмы шеи. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на The Kansas City Star.

У правоохранителей все еще остается много вопросов, связанных с этим инцидентом, пишет издание. Уточняется, что с ребенком в лодке находились две незнакомые с ним женщины. Они получили небольшие травмы лица и были доставлены в больницу.

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Общество Открытие водной горки, где погиб сын конгрессмена, несколько раз переносили

Напомним, Калеб Томас, сын конгрессмена Скотта Шваба, погиб в воскресенье, 7 августа, в Канзас-сити во время спуска на водной горке в аквапарке Schlitterbahn. После произошедшего заведения закрыли для посещения на время расследования.

Высота водной горки, название которой с немецкого переводится как "безумная", превышает 50 метров, а скорость спуска с нее достигает 110 км/ч. Подчеркивается, что вход на аттракцион, согласно правилам парка, лицам младше 14 лет запрещен.

Также СМИ сообщили о неоднократном откладывании открытия водной горки. Руководство аквапарка опасалось по поводу ее безопасности.