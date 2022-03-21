Названа возможная причина падения самолета на юге Китая

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern мог потерпеть крушение на юге Китая из-за отказа двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по авиации китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Янъаня.

«Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что пока рано делать какие-то выводы о причинах авиакатастрофы. По словам Янъаня, необходимо дождаться вскрытия черных ящиков.

Напомним, что 21 марта самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. По предварительным данным, на борту самолёта находились 133 человека. Информации об их судьбе нет.