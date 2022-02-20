Названы подробности ДТП с участием грузовика и поезда в Алтайском крае

Алтайское ГИБДД раскрыло подробности ДТП с участием поезда и КамАЗа на переезде, произошедшего вечером 20 февраля на железнодорожном переезде, который расположен на участке Кулунда — Табуны в Алтайском крае.

Сегодня в 18:45 на 336-м километре автодороги К-03 Змеиногорск — Рубцовск-Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью водитель, мужчина 47 лет, за рулём грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с грузовым поездом 2ТЭ10М, который двигался со стороны Республики Казахстан в сторону села Табуны.

Напомним, в аварии пострадавших нет.