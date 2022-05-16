Названы сроки запуска производства «Москвичей»

Автомобили «Москвич» могут начать производить в России в 2022 году. Такие сроки назвал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства. Мы ожидаем запуск производства в этом году», — заявил чиновник.

Напомним, 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность подведомственного ФГУП «НАМИ», а оставшаяся часть ценных бумаг концерна останется у «Ростеха».

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Авто АвтоВАЗ сможет выпускать Renault Duster

Градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что на мощностях московского завода запустят производство автомобилей под маркой «Москвич». Кроме того, у АвтоВАЗа сохранилось право на выпуск кроссоверов Renault Duster, которые будут производить под маркой Lada.