Не довез. В Барнауле из "Газели" на полном ходу выпал холодильник

В Барнауле на улице Новгородской напротив дома № 26 из "Газели" выпал холодильник. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидца, бытовой прибор выпал из автомобиля, когда тот ехал по улице. К счастью, за ним не оказалось машин, и никто не пострадал.

Прохожие помогли водителю затащить потерянное устройство обратно в "Газель", который удалился восвояси.

Ранее amic.ru сообщил, что сегодня в центре Барнаула дорожники установили знак прямо на трамвайной остановке. Табличка была смонтирована на высоте около полутора метров, из-за чего очевидец чуть не ударился, не сразу заметив новшество дорожных служб.