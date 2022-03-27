Не менее 10 человек приняли участие в массовой драке в Бийске
Сотрудники полиции проводят предварительную проверку по данному факту
27 марта 2022, 14:52, Илья Звягинцев
Массовая драка произошла в одном из дворов в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».
Авторы сообщения отмечают, что потасовка произошла на улице Михаила Кутузова. На опубликованных кадрах видно, что участие в драке принимали не только мужчины, но и женщины. Оппоненты жестоко избивали друг друга, независимо от пола.
Сотрудники полиции проводят предварительную проверку по данному сообщению. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято решение.
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