Не менее 10 человек приняли участие в массовой драке в Бийске

Массовая драка произошла в одном из дворов в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

Авторы сообщения отмечают, что потасовка произошла на улице Михаила Кутузова. На опубликованных кадрах видно, что участие в драке принимали не только мужчины, но и женщины. Оппоненты жестоко избивали друг друга, независимо от пола.

Сотрудники полиции проводят предварительную проверку по данному сообщению. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято решение.