Не менее 25 человек погибли при пожаре на контейнерном складе в Бангладеше

Не менее 25 человек погибли и более 450 получили ранения при пожаре на частном контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш. Как сообщает India TV, по предварительным данным, территория загорелась из-за химических веществ.

По данным полиции, возгорание произошло вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь добрался до контейнеров с химикатами.

«В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, также на месте работают шесть машин скорой помощи», — заявил помощник директора пожарной службы Читтагонга Фарук Хоссейн Сикдар.

Большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, однако состояние здоровья нескольких человек оценивается как критическое. Число погибших может увеличиваться, подчеркивают пожарные.