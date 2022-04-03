Не менее шести человек погибли при стрельбе в Калифорнии

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в городе Сакраменто в штате Калифорния. Об этом в социальных сетях рассказало местное управление полиции.

«По обновлённой информации, сотрудники полиции зафиксировали не менее 15 потерпевших в результате стрельбы, включая 6 погибших», — сказано в заявлении правоохранителей.

Отмечается, что стрельба произошла в парке в нескольких кварталах от здания полиции штата. По информации новостных каналов, люди слышали, что стреляли из автоматического оружия.

Несколько улиц в центре города оцеплено. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.