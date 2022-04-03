Не менее шести человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Сотрудники полиции оцепили несколько улиц в центре города Сакраменто, где произошёл инцидент
3 апреля 2022, 21:25, Илья Звягинцев
Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в городе Сакраменто в штате Калифорния. Об этом в социальных сетях рассказало местное управление полиции.
«По обновлённой информации, сотрудники полиции зафиксировали не менее 15 потерпевших в результате стрельбы, включая 6 погибших», — сказано в заявлении правоохранителей.
Отмечается, что стрельба произошла в парке в нескольких кварталах от здания полиции штата. По информации новостных каналов, люди слышали, что стреляли из автоматического оружия.
Несколько улиц в центре города оцеплено. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
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