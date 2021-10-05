Не помню как убивал. Следователи показали видео допроса убийцы трёх девушек под Оренбургом
Мужчина настаивает на том, что не помнит некоторые события
Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса мужчины, который убил трёх девушек в городке Гай Оренбургской области. 30-летний Александр Лазарев, который уже дал признательные показания, говорит о том, что он не помнит деталей совершённого им массового убийства.
Во время проведения следственного эксперимента он отвечал на вопросы следователей и показывал, что он делал в день убийства. Некоторые события, по словам Лазарева, он не помнит.
Следователи отметили, что в результате допроса к статье за убийство двух и более лиц добавились ещё несколько: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, умышленное повреждение чужого имущества и неправомерное завладение автомобилем.
Напомним, 30 сентября пожарные нашли обожжённые тела двух девушек в съёмной квартире. Тело третьей жертвы с ножевыми ранениями обнаружили во дворе дома.
Убитым было 17, 18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии, чтобы учиться, а жили на съёмной квартире.
Преступник изнасиловал девушек, зарезал их кухонным ножом, а затем попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.