Не пускали в реанимацию до последнего. В чём дочь Нины Руслановой обвинила врачей?

21 ноября в возрасте 75 лет скончалась актриса театра и кино Нина Русланова. В последнее время артистка боролась с тяжёлой болезнью. Её дочь Олеся Рудакова опубликовала в Facebook пост, в котором обвинила врачей в смерти матери.

Врачи довели Русланову до инфаркта переливанием крови

25 октября Русланова легла в Сеченовскую больницу. За её палату платили 10 тыс. рублей в сутки. На четвёртый день у актрисы упал гемоглобин, её перевели в реанимацию. Врачи влили Руслановой два литра крови, что, по словам дочери, привело к обширному инфаркту. Затем у неё нашли полип и удалили его, не дожидаясь гистологии.

Как рассказала дочь актрисы, она возила матери лекарства, которых не было в больнице и аптеках. Доставать препараты пришлось через знакомых. Несмотря на это, у Руслановой развилась больничная пневмония, хотя томография показала только бронхит. Через пять дней у актрисы выявили коронавирус и перевели в больницу на улице Доватора.

Русланову не хотели переводить в реанимацию

Когда Русланову всё-таки перевезли в другую больницу, её состояние ухудшилось. По словам дочери, каждый день актрисе было плохо. При этом врачи почти не реагировали на проблемы пациентки. Как рассказала Рудакова, медики приходили только после того, как муж Руслановой звонил главным врачам.

Родственники просили перевести актрису в реанимацию, однако это произошло только после очередного приступа. В 09:00 Русланову всё же поместили в необходимое отделение, а уже в 18:00 она умерла.