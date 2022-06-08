Не справился с управлением. 19-летний алтайский мотоциклист слетел в кювет и получил травмы

ДТП с участием мотоциклиста случилось вечером 7 июня в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, 19-летний байкер, не имеющий водительских прав, без шлема ехал на незарегистрированном Racer-300 по трассе Баштала — Курунда в сторону села Кастахта.

По пути он не справился с управлением и на 9-м километре автодороги слетел в кювет.

Фото: 04.мвд.рф

«В результате ДТП в Усть-Коксинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был доставлен водитель. Взята кровь на алкоголь», — рассказали в ведомстве.

Молодого человека привлекли к административной ответственности за езду без прав и управление незарегистрированным транспортным средством.