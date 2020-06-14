Не в то время, не в том месте. 25-летний солдат умер от удара молнии

В поселке Коченево под Новосибирском от удара молнии умер житель Кемеровской области, сообщает "Инцидент Барнаул".

Об инциденте стало известно утром 13 июня, когда в следственные органы сообщили о трупе неизвестного мужчины, который лежал на обочине дороги в поселке Коченево. Следователи установили личность погибшего – им оказался 25-летний житель Кузбасса, который проходил контрактную службу в полевом лагере в Коченевском районе.

После осмотра места гибели следователи пришли к выводу, что контрактник погиб от удара молнии, когда шел по открытой местности во время дождя. Для установления всех обстоятельств ЧП была назначена судебно-медицинская экспертиза.

У погибшего остались жена и двое маленьких детей.