Неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Его слова передаёт РИА Новости.

«Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — сказал глава региона.

Он добавил, что на месте происшествия работала группа специалистов.