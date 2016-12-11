Неизвестные напали на офицера полиции и его супругу в Самарской области

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Неизвестные напали на начальника отдела полиции города Отрадного в Самарской области. В результате погибла жена полицейского, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

На место нападения выехали сотрудники регионального следственного управления СКР. Они сообщили, что в ночь на воскресенье, 11 декабря, начальник отдела МВД по городу Отрадному со своей женой вернулся домой в частный дом в селе Смышляевка Волжского района. Там они увидели четырех мужчин в масках, которые напали на них.

Полицейские пришел в сознание утром в воскресенье и сразу вызвал скорую помощь, но женщину спасти не удалось, она умерла на месте ЧП.

В управлении отметили, что на место нападения выехал первый замруководителя областного следственного управления полковник юстиции Александр Оськин, следователи и криминалисты. Вскоре будет возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и причастные к его совершению лица.

По словам Волк, министр внутренних дел генерала полиции Владимир Колокольцев командировал в Самарскую область сотрудников ГУ уголовного розыска МВД России, чтобы они оказали практическую помощь в раскрытии преступления.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Елена Шкаева уточнила, что пострадавший полицейский сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У него травма головы, добавила она.

Агентство пишет, что имя и фамилию пострадавшего полицейского следователи не называют, но данные сайта ГУ МВД РФ по региону гласят, что начальником полиции Отрадного является Дмитрий Вашуркин.