Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в Тоскане

Добычей злоумышленников стали ценные вещи и внушительная сумма денег

18 ноября 2022, 11:19, Илья Звягинцев

В тосканском городе Форте-дей-Марми неизвестные ограбили виллу предпринимателя Олега Тинькова. Об этом сообщает Adnkronos.

Следы ограбления обнаружил сторож, который и обратился в полицию. Злоумышленники вынесли из дома бизнесмена дорогие часы и крупную сумму денег.

Отмечается, что сам Олег Тиньков в настоящее время с семьёй находится в Мексике.

По информации СМИ, в этом городе накануне также ограбили виллу ещё одного российского предпринимателя, его имя не называется.

В доме, который бизнесмен сдаёт, в момент ограбления находились жильцы.

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