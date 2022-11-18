Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в Тоскане
Добычей злоумышленников стали ценные вещи и внушительная сумма денег
18 ноября 2022, 11:19, Илья Звягинцев
В тосканском городе Форте-дей-Марми неизвестные ограбили виллу предпринимателя Олега Тинькова. Об этом сообщает Adnkronos.
Следы ограбления обнаружил сторож, который и обратился в полицию. Злоумышленники вынесли из дома бизнесмена дорогие часы и крупную сумму денег.
Отмечается, что сам Олег Тиньков в настоящее время с семьёй находится в Мексике.
По информации СМИ, в этом городе накануне также ограбили виллу ещё одного российского предпринимателя, его имя не называется.
В доме, который бизнесмен сдаёт, в момент ограбления находились жильцы.
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