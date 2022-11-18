Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в Тоскане

В тосканском городе Форте-дей-Марми неизвестные ограбили виллу предпринимателя Олега Тинькова. Об этом сообщает Adnkronos.

Следы ограбления обнаружил сторож, который и обратился в полицию. Злоумышленники вынесли из дома бизнесмена дорогие часы и крупную сумму денег.

Отмечается, что сам Олег Тиньков в настоящее время с семьёй находится в Мексике.

По информации СМИ, в этом городе накануне также ограбили виллу ещё одного российского предпринимателя, его имя не называется.

В доме, который бизнесмен сдаёт, в момент ограбления находились жильцы.